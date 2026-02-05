¿De qué se le acusa a Diego ‘N’, alcalde de Tequila detenido en la Operación Enjambre? (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de febrero. La Fiscalía estatal investiga cuatro denuncias en contra del alcalde de Tequila, Diego N., quien fue detenido por el Gobierno Federal como parte de la Operación Enjambre, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La detención se informó por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal quien señaló que la captura se derivó de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado con la Secretaría de la Defensa, Marina y la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El Fiscal de Jalisco, Salvador González De los Santos explicó que en la entidad son cuatro las denuncias que se mantienen abiertas por diversos hechos.

Una, la interpuso una empresa tequilera por cobros excesivos y clausuras reiteradas por parte del Ayuntamiento para permitir su operación. Dos más son de regidoras quienes acusan violencia política en razón de género y una más por parte de una persona integrante de un colectivo.

En lo que corresponde a la primera denuncia, el Fiscal De los Santos comentó que se está esperando info respecto a los inspectores para poder resolver este tema.

El secretario Omar García Harfuch, le avisó al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus desde las primeras horas sobre la detención del presidente municipal, aseguró Salvador Zamora, secretario General de Gobierno. El funcionario dijo que parte del operativo consistió en el cateo de al menos cinco inmuebles.

No ven ingobernabilidad; cabildo debe nombrar alcalde interino. Luego de la detención del alcalde de Tequila Diego N., señaló que el Ayuntamiento deberá de reunirse para determinar el alcalde interino y señaló que no ven ingobernabilidad en el municipio.

“Se mantendrá presencia, en tanto no se determina en las siguientes horas, seguirá el proceso de gobernabilidad en Tequila, evidentemente esa será una decisión que tomará en las próximas horas el pleno del Ayuntamiento y nosotros estamos acompañamdo desde luego este proceso que se dará en las siguientes horas”.

Zamora dijo que en las próximas horas se espera tener noticias también para conocer la situación jurídica del detenido.

Estado toma la seguridad en Tequila luego de la detención del alcalde Teuchitlán, Chiquilistlán, Santa María de Los Ángeles, Colotlán y ahora Tequilax son los municipios en donde la Secretaría de Seguridad mantiene vigilancia extra por diversos motivos relacionados con situaciones de seguridad.

Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad estatal señaló que luego de la detención del alcalde de Tequila, Diego N., el Estado montó un operativo para resguardar a la ciudadanía de este municipio.

Además del alcalde, también fueron detenidos otros funcionarios municipales: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas.

Nadie está por encima de la Ley: Morena Jalisco

Luego de darse a conocer la detención de Diego N, presidente municipal de Tequila, la dirigencia estatal de Morena en Jalisco emitió un comunicado respecto de estos hechos donde destacan que Morena, es un movimiento que cree y defiende el Estado de Derecho. “En este y en cualquier caso, nuestra posición es clara y consistente: nadie está por encima de la ley”.

Añaden que tienen confianza en que las autoridades competentes realizarán su

trabajo conforme a los procedimientos legales establecidos, garantizando en todo momento el debido proceso.

“La persona investigada tiene derecho a la defensa y a hacer uso de los recursos legales que la ley le otorga para exponer lo que a su derecho convenga”.

Finalmente, en este comunicado se indica que “la justicia, y solo la justicia, la que determine responsabilidades, las cuales deberán asumirse conforme a la ley, sin privilegios ni excepciones”.

El Heraldo de México/Foto:Especial

