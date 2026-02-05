27 juegos programados en la fecha 6 de la Liga de Béisbol “Lic. Eduardo Vasconcelos” (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 5 de febrero. Con juegos en la categoría primera especial, segunda y tercera, el domingo 8 de febrero regresa la actividad de la Liga de Béisbol Lic. Eduardo Vasconcelos, los más de 25 partidos del torneo Leonardo Díaz Hernández, se tienen programados en diamantes de juego de los Valles Centrales, con dos horarios de juego, a las 9:00 y 12:00 horas en su mayoría.

La categoría de primera especial inicia actividades a las 9:00 de la mañana en el estadio Eloy Martínez Vigil, con el duelo entre los Magueyeros de Matatlán y los Venados de Ixhuatán, en tanto, al mediodía, será el turno de los Yankees en contra de los Plaqueros Consolación. La actividad del estadio Jorge Crespo Olivera, arranca a las 9:00 horas con el juego entre Broncos de Zimatlán y Pugs Salvajes.

En ese mismo espacio, los Tigres de Santo Domingo, se miden a las 12:00 horas a la novena de los Atléticos. Mientras que en el campo Gilberto Ontiveros, a las 9:00 de la mañana los Tiburones del Mar se enfrentan a los Astros de Terrum. A las 12:00 horas será el juego entre los Tigres de Santo Domingo II en contra de la Escuela Santos. El campo Adalberto Toral, será sede de dos partidos, a las 9:00 los Rockies van contra Diamantes y a las 12:00 horas los Indios de Tlacolula visitan a las Serpientes.

Es importante señalar que en esta jornada descansan los equipos de Águilas, Cuervos y los Diablos de Jalatlaco. Siguiendo con el rol de juego, en el estadio de Tlacolula, a las 10:00 horas los Cerveceros se enfrentan a Tlacolula. En el estadio Matatlán, a las 12:00 horas, el Deportivo Cuicatlán va contra los Mezcaleros de Matatlán. Mientras que en el estadio Cuicatlán, a las 12:00 horas se contempla el duelo entre el Deportivo Coyula ante los Alacranes de Cuicatlán.

De regreso a los Valles Centrales, en el estadio de Zaachila, a las 10:00 horas el equipo de Bo2 visita a los Ejidatarios de Jalatlaco. Mientras que, en el Bunker Bucanero, a las 9:00 horas los Camperos se miden a los Charros de Xochimilco, en tanto al mediodía, los Cubs San José se enfrentan a los Blue Jays.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir