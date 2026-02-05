Dan 5 años de prisión al “Mini Lic” en Estados Unidos, autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez (10:00 h)

2026/02/05  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 5 de febrero. El tribunal federal de Virginia condenó a 5 años de prisión a Damaso López Serrano, hijo de un líder del cártel de Sinaloa a quien responsabilizan por la muerte del periodista Javier Valdez, él es acusado de tráfico de fentanilo, sin embargo su cooperación con el gobierno de Estados Unidos contribuyó a su caso.

En mayo del 2025 se declaró culpable de los cargos que le imputan y su sentencia se generó este 4 de febrero por un juez federal del Tribunal Federal Distrital en Alexandria, Virginia, en Washington DC.

Si bien el cargo de narcotráfico fue por el que dieron con él, López Serrano es el autor intelectual de asesinar a un periodista de Culiacán que colaboraba como corresponsal de La Jornada, y del medio que fundó: Ríodoce, su muerte ocurrió en 2017 y está vinculada con su trabajo.

Por el caso de homicidio se solicitó su extradición, sin embargo la Fiscalía de Estados Unidos rechazó esto al asegurar que fungía como testigo protegido al brindar información de relevancia a la justicia. 

El Heraldo de México/Foto: @MennyValdz

