De la audiencia: Ley de Herodes (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. Hoy, el gobernador Alejandro Murat presidiría desde las ocho de la mañana la novena audiencia en la explanada de la plaza principal de Zaachila. Pero no llegó a la hora convenida. Ayer andaba en la Ciudad de México saludando a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y al titular de Educación, Esteban Moctezuma. Hasta las once de la mañana no se sabía si el mandatario llegaría al municipio porque desde temprano los maestros, más bien los enviados del propio gobierno que dizque no permitirían la llegada “del cachorro”, esto para que pusieran filtros e impidieran el arribo de los pobladores de Santa María Teopoxco que según están enojados por la falta de obra de la presidenta municipal Susana Alvarado.

Cabe recordar que la edil tomó protesta el 1 de enero de 2020, desafiando las amenazas en su contra, presuntamente lanzadas por uno de los integrantes de su cabildo y militante del PRI.

Según la afectada, las amenazas derivaron de la molestia de Carlos Quevedo Fabián, expresidente municipal, quien buscó la reelección haciéndose pasar por candidato transgénero. Al quedar en evidencia la simulación, los órganos electorales estatales y federales ordenaron revocarle la candidatura, no obstante, consiguió integrarse en el cabildo de su sucesora.

***

Hoy, antes de que iniciara la sesión de Cabildo, el presidente municipal Oswaldo García se sentó con los diputados morenistas Horacio Sosa, Othón Cuevas y Delfina Guzmán, integrantes de la comisión de la Cuenta Pública en el Congreso Estatal en un restaurante del centro de la ciudad de Oaxaca. Seguramente para que le aprueben la ley de ingresos municipales de 2020. La semana pasada, el edil amenazó con ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y emprender una batalla legal en caso de la 64 Legislatura le diera la espalda. Se trata de legisladores de su propio partido quienes están en contra del primer concejal.

***

Por fin se va Fabián Sebastián Herrera Villagómez, hasta hoy, titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial en Oaxaca. Después de un cuestionado paso por Sinfra, el gobernador le ha dado la orden de esperar el llamado para hacer el cambio de estafeta y entregarla al actual titular de Coplade, Javier Lazcano. El cambio es inminente, aunque “el cachorro” podría arrepentirse. Lazcano es un comodín, y al parecer un sabelotodo. Fue secretario privado, luego se fue a ayudar a EPN el Estado de México, más tarde lo regresaron como delegado de SCT y luego lo nombraron al frente de Coplade. Herrera es uno de los alfiles del ex gobernador José Murat, por ello se creía inamovible. En su última comparecencia ante el Congreso no pudo contestar cuál era obra más importante que había desarrollado y negó que en su nómina hubieran contratistas afines.

Compartir