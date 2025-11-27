Dan 11 años de prisión a Pedro Castillo, expresidente de Perú por intento de golpe de Estado (15:30 h)

2025/11/27  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 27 de noviembre.La justicia peruana condenó este jueves al expresidente izquierdista Pedro Castillo a más de 11 años de prisión por el delito de rebelión por su fallida tentativa de disolver el parlamento en 2022.

El exmandatario fue absuelto de los delitos de abuso de poder y de perturbación del orden público. La fiscalía había solicitado 34 años de prisión por todos los cargos.

La Corte Suprema resolvió “condenar a José Pedro Castillo Terrones como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión (…) y como tal se le impone al sentenciado 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo”.

24 Horas

