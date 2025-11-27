Grecia Quiroz responde a críticas de Noroña: ‘Hay niveles para conducirse a una mujer que vive un duelo’ (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de noviembre. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, respondió a los señalamientos de Gerardo Fernández Noroña luego de que intentó defender a políticos morenistas ante la solicitud de que fueran investigados por el asesinato de Carlos Manzo.

La respuesta llega después de que los comentarios de Fernández Noroña fueron catalogados como misóginos e insensibles por otras figuras políticas del movimiento que lo acobija.

“Quizá esta persona pueda decir que yo no tengo la experiencia política como quizá él se las da en su vida pública, pero sí puedo decirle que en la vida pública hay niveles, hay niveles para hablar, para expresarse, para conducirse a una mujer que está viviendo un duelo y no se me hace de un caballero que se exprese de esa manera. Si asumí este cargo fue para honrar la memoria de Carlos”, respondió en entrevista radiofónica con Azucena Uresti.

Recordó que Carlos Manzo no pertenecía a ningún partido político y ella tampoco, sino que formaron el Movimiento independiente del Sombrero, luego de que Fernández Noroña impulsara la idea de que “está alentada por la fuerza de ultraderecha”.

Afirmó que no utilizó el lamentable asesinato de su esposo Carlos Manzo para sacar provecho en el ámbito político.

“No me quiero hacer la víctima ni mucho menos, y que tampoco esta situación, yo la he utilizado en un tema político, sé separar las cosas, tengo valores, formación que me vine haciendo con Carlos, él me inculcó siempre eso, que en política tenía que ser recto, derecho y yo creo que esta persona no tiene ni la más mínima idea de lo que se trata ser un servidor público porque expresarse así no tiene palabras”, aseveró la alcaldesa de Uruapan.

Grecia Quiroz defiende investigación contra morenistas por asesinato de Carlos Manzo

La alcaldesa insistió en su petición de que las autoridades consideren una línea de investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo que apunte a los morenistas Raúl Morón, senador; Leonel Godoy, diputado federal; e Ignacio Campos, expresidente municipal.

Dijo que los funcionarios deberían dejar su cargo y ponerse a disposición de las autoridades, por los señalamientos que en vida hizo Carlos Manzo sobre ellos, al final “quien nada debe nada teme”.

“No debería ofenderse, porque habría de ofenderse a que yo esté señalando a sus compañeros de su mismo partido, al contrario, yo lo he dicho: el que nada debe nada teme. Deberían ellos separarse de su cargo y ponerse a disposición para ser investigados”, pidió.

Consideró que debería haber una llamada de atención contra Gerardo Fernández Noroña, ya que perjudica la imagen del partido político que lo cobija.

El Financiero/Foto:Cuartoscuro

