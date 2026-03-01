Cynthia Klitbo revela que la diagnosticaron con Hashimoto (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de marzo. Al hablar sobre el momento que vive dentro de su carrera al participar en la telenovela “Monteverde”, la actriz Cynthia Klitbo se sinceró ante los medios sobre un padecimiento que le detectaron los médicos. De acuerdo con una de las estrellas de ‘El privilegio de amar’, la mexicana reveló que actualmente se enfrenta a una enfermedad llamada Hashimoto.

En entrevista, Cynthia habló sobre los cambios en sus hábitos alimenticios y demás actividades para poder mantenerse sana. Esto debido a que esta enfermedad autoinmune ha afectado de manera importante el funcionamiento de su tiroides.

“Me hicieron miles de análisis y resulta que tengo una cosa que se llama enfermedad de Hashimoto. Es una enfermedad autoinmune que afecta la tiroides y el estómago. Tengo estómago permeable”, explicó la actriz.

En sus propias palabras, Cynthia Klitbo detalló que tuvo que decirle adiós a muchos alimentos y comidas que le gustaban de golpe. Además de tener que someterse a una rutina de ejercicio rigurosa debido a los cambios drásticos que peso que podría sufrir a causa de esta enfermedad.

“Adiós el sushi, adiós germinados, adiós harinas. No puedo comer pizza, ni pan de masa madre, ni puedo comer azúcares, un montón de cosas”, mencionó.

A pesar de los momentos difíciles que vivió al inicio, Cynthia Klitbo se dijo contenta por haberse adaptado y poder tratar de llevar su vida de manera normal.

De acuerdo con algunos especialistas, la enfermedad de Hashimoto es una enfermedad autoinmune que afecta directamente a la tiroides. Esto debido a que daña la producción de algunas hormonas necesarias para el cuerpo y puede derivar en algo más grave como el hipotiroidismo.