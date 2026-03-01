Cynthia Klitbo revela que la diagnosticaron con Hashimoto (12:00 h)

En entrevista, Cynthia habló sobre los cambios en sus hábitos alimenticios y demás actividades para poder mantenerse sana. Esto debido a que esta enfermedad autoinmune ha afectado de manera importante el funcionamiento de su tiroides.
“Me hicieron miles de análisis y resulta que tengo una cosa que se llama enfermedad de Hashimoto. Es una enfermedad autoinmune que afecta la tiroides y el estómago. Tengo estómago permeable”, explicó la actriz.
En sus propias palabras, Cynthia Klitbo detalló que tuvo que decirle adiós a muchos alimentos y comidas que le gustaban de golpe. Además de tener que someterse a una rutina de ejercicio rigurosa debido a los cambios drásticos que peso que podría sufrir a causa de esta enfermedad.
“Adiós el sushi, adiós germinados, adiós harinas. No puedo comer pizza, ni pan de masa madre, ni puedo comer azúcares, un montón de cosas”, mencionó.
A pesar de los momentos difíciles que vivió al inicio, Cynthia Klitbo se dijo contenta por haberse adaptado y poder tratar de llevar su vida de manera normal.
De acuerdo con algunos especialistas, la enfermedad de Hashimoto es una enfermedad autoinmune que afecta directamente a la tiroides. Esto debido a que daña la producción de algunas hormonas necesarias para el cuerpo y puede derivar en algo más grave como el hipotiroidismo.
