Morenistas oaxaqueños eligen a Alejandro Velasco Armas como líder estatal (12:10 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de marzo. Morenistas oaxaqueños eligen a Alejandro Velasco Armas como su nuevo dirigente estatal luego de la renuncia de Emmanuel Navarro Jara el pasado 17 de febrero.

En Asamblea del Consejo Político, militantes y funcionarios del Gabinete de la Primavera Oaxaqueña, así como legisladores locales y federales y senadores hicieron acto de presencia en conocido hotel de la capital oaxaqueña para ungir a su nuevo líder.

El Consejo Estatal del Movimiento Regeneración Nacional en Oaxaca culminó su sesión extraordinaria, en la que, junto a militantes y representantes territoriales, se concluyó que la entidad atraviesa por uno de sus mejores momentos en el ámbito político, económico y social.

Al mismo tiempo, se subrayó la necesidad de renovar y fortalecer la organización territorial del partido como respuesta a los resultados y evaluaciones internas.

Este análisis se enmarca también en el reciente proceso del 25 de enero, que permitió revisar el desempeño y los retos del movimiento.

En su declaración política, el órgano partidista señaló que la ratificación de la confianza ciudadana en el gobernador Salomón Jara Cruz representa un triunfo del pueblo organizado.

Asimismo, confirma que el poder público reside en la ciudadanía, la cual exige gobiernos cercanos, responsables y comprometidos con sus necesidades.

El Consejo sostuvo que este respaldo fortalece la legitimidad democrática del proyecto de transformación en la entidad.

El Consejo abundó que el ejercicio democrático de la Revocación de Mandato reafirma la esperanza en el proceso de cambio que vive Oaxaca.

También obliga al movimiento a impulsar ajustes incluyentes que integren todas las voces y respondan a las expectativas sociales.

En ese sentido, se reiteró la importancia de consolidar mecanismos de participación que fortalezcan la vida democrática.

Asimismo, Morena en voz de su presidente electo , Alejandro Velasco Armas convocó a la militancia, comités seccionales, legisladores, autoridades y simpatizantes a cerrar filas en torno al proyecto nacional.

Hiizo un llamado a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum y a acompañar las reformas que fortalezcan la vida democrática del país.

De manera particular, destacó la reforma electoral orientada a ampliar la participación ciudadana.

Por su parte el Consejo Estatal enfatizó que la fortaleza del movimiento radica en el trabajo territorial y en la cercanía con la población.

Al mismo tiempo Morena, asumió compromisos como fortalecer la organización casa por casa, sección por sección y municipio por municipio.

Estas acciones buscan consolidar una estructura sólida que responda a las necesidades reales del pueblo.

Entre los acuerdos también se encuentra consolidar comités de base activos y en contacto permanente con la población.

Se informó que se impulsará la formación política e ideológica de la militancia como herramienta para fortalecer la conciencia social.

Además, se promoverá una participación informada que contribuya al desarrollo democrático.

Asimismo, se acordó profundizar la cercanía con el pueblo, escuchando y atendiendo sus causas prioritarias.

Esto incluye abrir más espacios de participación para las y los jóvenes, reconociendo su papel en la transformación.

El movimiento reiteró su compromiso de construir una agenda incluyente y representativa.

Durante la sesión extraordinaria, el Consejo Estatal eligió como nuevo presidente del Comité Ejecutivo Estatal a Alejandro Velasco Armas, como Secretaria General a Edelmira Ortega Márquez, Julia Gabriela Pérez en la Secretaría de Finanzas , a Beatriz Acevedo Montoya en la Secreyaría de Comunicación, y a Roberto López Santos como Secretario de Formación Política, en la Secretaría de Mujeres estará al frente Lizeth Arroyo Rodríguez, en la Secretaría de Cultura Lucelia Marín Rasgado y Griselda Sosa Vásquez en la Secretaría de Pueblos Originarios.

La renovación del CEE de Morena, representa el inicio de una nueva etapa organizativa orientada a fortalecer la unidad y la conducción política del partido.

Se confía en que el nuevo liderazgo consolidará el trabajo territorial y la cohesión interna.

El movimiento enfatiza que la unidad no implica uniformidad, sino un compromiso colectivo con los principios que le dieron origen.

Sostiene que el trabajo en equipo y la lealtad al pueblo son indispensables para consolidar el proyecto de transformación.

La diversidad de voces se reconoce como una fortaleza que enriquece la vida interna del partido.

Finalmente, se reiteró que Morena es un instrumento del pueblo y para el pueblo, comprometido con la justicia social.

Se continuará trabajando con organización y conciencia para profundizar los cambios desde el territorio.

“Con unidad, cohesión popular y activismo de base, se reinicia esta etapa juntas y juntos”, culminó su presidente electo .