¿Cuándo inicia la canícula 2026 en México? (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. La canícula 2026 en México iniciará alrededor del 15 de julio y se extenderá hasta finales de agosto, periodo en el que se prevén temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en diversas regiones del país, acompañadas por una disminución temporal de lluvias.

Este fenómeno climático, característico del verano, coincide con la temporada de precipitaciones; sin embargo, provoca una pausa en las lluvias, lo que incrementa la sensación térmica y eleva los riesgos para la salud.

¿Cuándo inicia la canícula 2026 en México?

De acuerdo con estimaciones climatológicas y registros históricos del Servicio Meteorológico Nacional, la canícula suele comenzar en la segunda quincena de julio y prolongarse durante aproximadamente 40 días.

Durante este lapso se presenta la llamada sequía intraestival, una reducción de lluvias dentro de la temporada húmeda, lo que favorece la acumulación de calor en distintas zonas del país.

Estados donde el calor será más intenso

La intensidad de la canícula no es uniforme. Para 2026, se prevé que el calor sea más extremo en las siguientes regiones:

Noreste: Nuevo León, Tamaulipas

Noroeste: Sinaloa

Sureste: Veracruz, Tabasco

Península de Yucatán: Campeche, Yucatán, Quintana Roo

Centro: Puebla, Morelos

En estos estados, el termómetro podría alcanzar o superar los 40 grados Celsius, especialmente en zonas urbanas y regiones con alta humedad.

¿Por qué ocurre la canícula?

La canícula se origina por la intensificación de los vientos en niveles medios de la atmósfera, lo que limita la formación de nubes y reduce la entrada de humedad. Como resultado, aumenta la radiación solar directa y se elevan las temperaturas.

Recomendaciones para protegerse del calor

Ante las altas temperaturas, autoridades de salud recomiendan tomar medidas preventivas para evitar afectaciones como el golpe de calor o la deshidratación:

Mantenerse hidratado de forma constante

Evitar exposición al sol entre las 11:00 y 16:00 horas

Reducir actividades físicas al aire libre en horas de mayor calor

Usar ropa ligera y de colores claros

Prestar atención a niños, adultos mayores y mascotas

Seguir estas recomendaciones puede reducir riesgos durante uno de los periodos más calurosos del año en México.

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