Profeco publica su top 5 de mejores marcas de café soluble en 2026 (19:43 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. El café es una de las bebidas más consumidas en México y forma parte de la rutina diaria de millones de personas, pues este suele ser disfrutado caliente, frío, e incluso se encuentra en dulces, postres y otras presentaciones. Así, el café soluble se ha convertido en una alternativa por su practicidad y rapidez.

Por este motivo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se dio a la tarea de descubrir las mejores marcas de café soluble disponibles en el mercado, analizando distintos productos para determinar cuáles ofrecen mejor composición, sabor y transparencia en su etiquetado, posicionándose como las más sólidas.

Tras revisar factores como el nivel de cafeína, la cantidad de azúcar, la presencia de aditivos y el cumplimiento de normas oficiales, el resultado reveló que no todos los cafés solubles son 100% puros, ya que algunos contienen ingredientes añadidos que pueden afectar el sabor y el valor nutricional.

Las 5 mejores marcas de café soluble, según Profeco

Según el estudio realizado por la Profeco, estas son las cinco marcas de café soluble que obtuvieron mejores resultados en las pruebas de calidad y composición. Nescafé Clásico destacó como uno de los mejores del mercado. Profeco determinó que está elaborado con café soluble 100% puro, sin agregados artificiales.

Además, presenta un contenido alto de cafeína y bajos niveles de azúcar, siendo una alternativa popular entre quienes buscan un sabor intenso. Otra marca bien calificada fue Ke! Precio, que sorprendió por ofrecer buena calidad a bajo costo. Este producto contiene poca azúcar y un nivel elevado de cafeína, superior al de marcas más caras.

En la lista también aparece Café Garat Gourmet, especialmente su versión elaborada con grano arábica, que fue destacada por su aroma intenso y su sabor refinado, ideal para quienes buscan una experiencia más sofisticada en cada taza, cercana al café tradicional.

A esta lista se suma Great Value, que cumple con los estándares de calidad, señalado como una alternativa económica y confiable, ideal para el consumo cotidiano sin sacrificar calidad. Finalmente, Oro 24 Kilates fue destacada por su bajo contenido de azúcar y un equilibrio adecuado en su sabor, ofreciendo una experiencia agradable sin excesos.

¿Qué hay que tener en cuenta al momento de comprar un buen café?

La Profeco señala que elegir un buen café depende de diversos aspectos, pues hay que tener en cuenta que sea un producto seguro, correctamente etiquetado y con información clara para el consumidor. Por esta razón, el organismo recomienda revisar siempre las características del producto antes de comprarlo.

Entre los aspectos que evaluó la Profeco en su análisis se encuentran:

La composición del producto

El contenido de cafeína

La cantidad de azúcar

La presencia de aditivos

El cumplimiento de normas oficiales de etiquetado

El objetivo del estudio fue orientar a los consumidores para que puedan elegir opciones más transparentes y de mejor calidad. Considerar esto puede ayudar a que, al final del día, el comprador pueda disfrutar de una taza de café mucho más deliciosa y con un aporte nutricional adecuado.

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