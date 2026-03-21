El 18 de abril el desafío de aguas abiertas en Huatulco “Ruta Tiburón 2026” (20:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. Con la frase “El mar espera por ti, Ruta Tiburón”, el sábado 18 de abril en la Bahía de Santa Cruz a partir de las 6:30 de la mañana, se llevará a cabo el desafío de aguas abiertas en Huatulco, la justa comprende las distancias de 100, 200 y 500 metros, así como 1.25 y 2.5 kilómetros.

El costo de la inscripción en la categoría kids, del 17 de marzo al 13 de abril es de $650 pesos, el costo extemporáneo será de $800 pesos, en el caso de la categoría juvenil, libre, máster y veteranos (1.25 kilómetros), en las mismas fechas el costo será de $1,150 pesos, en tanto posteriormente será de $800 pesos.

En el caso de las mismas categorías, pero en la distancia de 2.5 kilómetros, el costo del 17 de marzo al 13 de abril será de $1,350 pesos y extemporáneo el pago será de $1,550 pesos. Finalmente, en la categoría de “Mi primer aguas abiertas”, el precio es de $750 pesos, mientras que el pago extemporáneo será de $850 pesos.

Al registrarse adecuadamente el competidor tiene derecho a playera conmemorativa del evento, medalla de finalista, morral ecológico del evento, gorra de natación, brazalete de cronometraje electrónico, kit de recuperación, certificado de competidor virtual, zona de recuperación, servicio médico en ruta y recuperación, seguridad marítima, asistencia médica durante la ruta y en zona de recuperación.

La entrega del kit de corredor será el viernes 17 de abril, de 12:00 a 16:00 horas, es obligatorio presentar identificación oficial y hoja de exoneración firmada, el participante que no recoja su kit de competidor el día y hora indicado, perderá todo su derecho de inscripción, se les recuerda a los participantes que no hay entrega de kits de competidor el día del evento.

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