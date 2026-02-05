¿Cuáles son los síntomas del sarampión? Esto dice la OMS (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de febrero. El sarampión es una enfermedad sumamente contagiosa que se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda y puede causar síntomas graves, complicaciones e incluso la muerte. En los últimos meses, nuestro país se ha enfrentado a un importante brote de casos en varias entidades del país.

Debido a ello, algunos organismos han comenzado a emitir alertas epidemiológicas para combatir la propagación de esta enfermedad que se creía controlada. Además de instar a los gobiernos de cada país a reforzar los esquemas de vacunación como una forma de prevención.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la vacunación frente al sarampión evitó casi 59 millones de muertes entre 2000 y 2024. Es por ello que te contamos cuáles son los síntomas que suelen presentarse en las personas infectadas por sarampión.

Estos son los síntomas del Sarampión y cómo identificarlos

De acuerdo con la OMS y la propia Secretaría de Salud, esta enfermedad suele atacar principalmente a niños menores de 9 y adultos mayores de 49 años. También afecta a personas jóvenes que no cuente con la vacuna y sus dosis de refuerzo, en caso de adquirir el virus, estos son los síntomas que suelen presentarse.

Los primeros síntomas, que suelen durar entre 4 y 7 días, son:

rinorrea

tos

ojos llorosos y enrojecidos

pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas

La erupción cutánea aparece entre 7 y 18 días después de la exposición. Habitualmente comienza en el rostro y la parte superior del cuello y se extiende durante unos tres días hasta alcanzar las manos y los pies.

Es muy importante que en cuanto empiecen a presentarse las erupciones cutáneas, un médico atienda la enfermedad para evitar complicaciones. Además de que los infectados no se rasquen dichas ampollas, ya que podrían producirse algunos sangrados y cicatrices.

La mayoría de las muertes por sarampión se deben a complicaciones. Entre ellas se incluyen:

ceguera

encefalitis (una infección que causa edema cerebral y que puede provocar daños en el cerebro)

diarrea intensa y la consiguiente deshidratación

infecciones del oído

problemas respiratorios graves, como neumonía

Finalmente, autoridades de salud invitaron a la población a acudir a vacunarse en los diversos kioskos instalados, así como en los centros de salud. Además de estar al pendiente en caso de presentarse alguno de los síntomas del sarampión.