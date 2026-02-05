Prepara Salomón Jara con anticipación acciones para prevenir y combatir incendios forestales en la Costa (13:00h)

San Pedro Pochutla, Oax., 5 de febrero. Al encabezar la Sesión de Instalación del Subcomité de Prevención y Combate de Incendios Forestales de la región Costa, el Gobernador Salomón Jara Cruz afirmó que es fundamental estar preparados con anticipación debido al cambio climático, las altas temperaturas y los periodos prolongados de sequía previstos para este año.

En esta reunión realizada en San Pedro Pochutla, a la que acudieron 21 presidentas y presidentes municipales, así como personas comisariadas de bienes comunales de San Bartolomé Loxicha, Santa María Colotepec y Pluma Hidalgo; el Mandatario estatal destacó la importancia de fortalecer la comunicación y coordinación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, a fin de evitar y, en su caso, brindar una atención oportuna y eficiente a las conflagraciones en zonas forestales.

“Oaxaca es uno de los estados con mayor riqueza natural del país. Cada incendio forestal que no prevenimos es una herida profunda a ese patrimonio común”, afirmó.

Jara Cruz hizo un llamado a las autoridades en las comunidades a reforzar la protección de los ecosistemas, ya que, el 97 por ciento de estos siniestros son causados por el ser humano, principalmente por prácticas agropecuarias, ante ello insistió en cambiar a la práctica de tumba, roza y pica.

Durante 2025, en esta zona del estado se tuvo registro de 27 incendios forestales en 13 municipios, como: Santiago Pinotepa Nacional, Santa Catarina Juquila y San Pedro Pochutla.

Por su parte, la directora general de la Comisión Estatal Forestal (Coesfo), Magdalena María Coello Castillo informó que el plan operativo 2026 se encuentra activo desde los primeros días de enero, en el cual se pone atención a 80 demarcaciones que presentan condiciones anormalmente secas, derivadas del fenómeno de La Niña, lo que incrementa el riesgo de conflagraciones.

