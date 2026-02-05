Abandonan camioneta ganadera baleada en La Ventosa, Juchitán (12:01 h)

Edwin Meneses

La Ventosa, Juchitán. 5 de febrero. Una camioneta ganadera tipo estaquitas, fue encontrada abandonada y con impactos de proyectil de arma de fuego sobre las calles principales de la agencia municipal La Ventosa, perteneciente a Juchitán.

La localización de esta camioneta movilizó a cuerpos policiacos en la zona, tras recibir el reporte al número de emergencias 911.

Está camioneta fue encontrada a escasos metros adelante de la comisaría municipal de esta agencia.

Al parecer la camioneta intentaba ser remolcada por una camioneta más, sin embargo, llegaron las autoridades y están investigando.

