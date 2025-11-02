Copa del Mundo de la FIFA: ¿Qué países han ganado el Mundial? (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de noviembre. Hasta el Mundial de Qatar 2022 se han disputado 22 ediciones de la Copa del Mundo, sin embargo, la lista de selecciones que han logrado levantar el trofeo sta compuesta por solo ocho equipos nacionales.

A continuación, te mostraremos la primera entrega sobre quiénes han sido esas selecciones que, por lo menos en una ocasión, se han llevado la máxima gloria futbolera.

¿Qué países han ganado el Mundial?

El primer Mundial de futbol que se disputó fue el de Uruguay 1930. El torneo fue disputado solo por 13 selecciones (9 de América y 5 de Europa), de la cuales los locales levantaron el trofeo al imponerse en la final a Argentina por marcador de 4-2.

Para Italia 1934 aumentó el número de contendientes a 16, con 12 selecciones de Europa, 3 de América y una de África. Los italianos levantaron la Copa al ganar la final 3-1 a Checoslovaquia.

Cuatro años más tarde, en Francia 1938, Italia se volvió a coronar en el torneo que reunió a 15 equipos: 12 europeos, 2 americanos y un asiático. En la final los italianos derrotaron a Hungría por marcador de 4-2.

A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial no se disputaron los Mundiales en 1942 y 1946. Fue hasta 1950 cuando se retomó la Copa del Mundo en su regreso al continente americano.

Brasil fue el anfitrión de un certamen disputado por 13 selecciones (7 de América y 6 de Europa). Ahí se dio el famoso “Maracanazo”, cuando los brasileños perdieron el partido final ante los uruguayos 2-1; la tragedia supo más amarga debido a que los locales solo necesitaban el empate para ser campeones, pero ni así lo consiguieron.

ARCHIVO- El delantero uruguayo Alcides Edgardo Ghiggia anota el ahora llamado gol del siglo ante la selección de Brasil durante la final de la Copa del Mundo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, el 16 de julio de 1950. Uruguay venció a Brasil 2-1 para coronarse en el Mundial de 1950. Ghiggia murió el jueves 16 de julio de 2015, según confirmó Alejandro Balbi, secretario general de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Tenía 88 años. (Foto AP,archivo) / Anonymous/AP

Para 1954 Alemania demostró que la localía pesa y se llevó el mundial jugado en su territorio por 16 selecciones. En la final los teutones vencieron a Hungría 3-2.

En Suecia 1958 participaron también 16 equipos. Fue el torneo que vio la primera Copa del Mundo para Brasil, en donde empezaba a deslumbrar un joven de 17 años llamado Pelé. La final quedó con marcador 5-2 sobre los locales.

Cuatro años más tarde, en Chile 1962 los brasileños se consagraron bicampeones al derrotar a Checoslovaquia 3-1.

Inglaterra 1966 fue para los locales liderados por Bobby Charlton, quienes en la final vencieron a Alemania 4 goles a 2.

En México 1970 Brasil volvió a maravillar al mundo y logró su tercera estrella. Enla final dio cuenta de Italia por marcador de 4-1.

Pelé tras ser campeón del mundo en 1970 en el Estadio Azteca / Foto: AP

Argentina 1974 fue para los locales, quienes se impusieron 3 anotaciones contra 1 de Holanda, quien no contó con su estrella Johan Cruyff. Mientras que para España 1982 los italianos se repusieron de la derrota sufrida cuatro años atrás para conseguir su tercer título al imponerse en la final a los alemanes 3-1.

En la siguiente entrega te mostraremos qué selecciones se consagraron campeonas en los 11 mundiales siguientes, de México 1985 a Qatar 2022.

