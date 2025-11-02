Asesinan a un hombre en la colonia Mariano Montero de Juchitán (14:30 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 2 de noviembre. Un hombre identificado como Víctor, conocido popularmente como “Mili”, fue ejecutado a balazos la tarde de este domingo por dos sujetos que se desplazaban a bordo de un mototaxi, en inmediaciones de la colonia Mariano Montero.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:20 horas, cuando la víctima, con domicilio en la colonia 10 de Mayo, se encontraba en un campo de la citada colonia. En ese momento, los agresores se aproximaron por la espalda y abrieron fuego en repetidas ocasiones, privándolo de la vida de manera inmediata.

Testigos señalaron que los responsables huyeron del lugar a toda velocidad, mientras vecinos y familiares, consternados por lo ocurrido, se acercaron al sitio del ataque.

Elementos policiacos acudieron más tarde para acordonar la zona e iniciar las primeras diligencias, mientras agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) iniciaron las indagatorias para esclarecer este nuevo hecho de violencia que sacude a Juchitán.

