Harfuch desmiente versión sobre falta de protección a Carlos Manzo (11:35 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de noviembre. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desmintió que el alcalde de Uruapan en Michoacán, Carlos Manzo – quien fue acribillado este sábado – no contará con protección personal por parte del Gobierno de México.

Esto luego de que, en redes sociales se manejara que el edil había pedido en reiteradas ocasiones seguridad personal al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, y que está no habría atendido la solicitud.

“Carlos Manzo, desde el mes de diciembre de 2024, contaba con protección asignada. En mayo de este año tuvo un reforzamiento adicional, su seguridad inmediata era proporcionada por personal de la policía municipal de su confianza, y la Guardia Nacional asignó a 14 elementos para ayudarnos con la seguridad periférica conforme a la petición del presidente municipal”, detalló García Harfuch.

En conferencia de prensa, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló que la Guardia Nacional también había puesto a disposición de Manzo dos vehículos, mismo que formaban parte de su dispositivo de seguridad personal.

Además, el encargado de la seguridad pública del país, García Harfuch, describió que ataque directo contra Carlos Manzo fue perpetrado por una persona, quien vestía un pantalón de mezclilla y una sudadera de color blanco.

“Un hombre vestido con sudadera blanca y pantalón negro, realizó siete detonaciones con un arma de fuego en contra del presidente municipal Carlos Manzo”, detalló. Harfuch

Asimismo, el secretario de seguridad indicó que fue asegurada un arma de fuego – calibre 9mm – y siete casquillos percutidos. A la vez aseguró que ninguna línea de investigación será descartada.

“De acuerdo con las primeras indagatorias se pudo identificar que el arma asegurada está relacionada en dos eventos de agresiones entre grupos delictivos contrarios que operan en la región”, abundó.

