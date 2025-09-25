Detienen en Michoacán a 38 miembros de La Luz del Mundo: ¿quiénes son y por qué recibían entrenamiento militar? (

Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre. Autoridades estatales y federales detuvieron en Vista Hermosa, Michoacán, a 38 personas ligadas a la Iglesia La Luz del Mundo, quienes presuntamente recibían entrenamiento militar en un campamento improvisado y afirmaban prepararse para “el fin del mundo”.

La acción conjunta se realizó tras una alerta ciudadana que reportó la presencia de un grupo armado en la zona. Elementos de seguridad acudieron al lugar y confirmaron que los detenidos portaban armas, equipo táctico y se encontraban en un terreno de difícil acceso.

¿Cómo ocurrió la detención de los miembros de La Luz del Mundo en Vista Hermosa?

El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera, informó en entrevista radiofónica que el operativo inició a partir de una denuncia de habitantes de Vista Hermosa.

“Recibimos un reporte de que un grupo numeroso estaba armado, acudimos con fuerzas estatales y federales, y se realizó la detención”, explicó.

En total, 37 de los detenidos son de nacionalidad mexicana y uno de origen estadounidense. De acuerdo con la información oficial, al menos dos de ellos cuentan con adiestramiento militar.

Autoridades de seguridad de Michoacán detuvieron a 38 integrantes del grupo religioso la Luz Mundo en posesión de armas de fuego y equipo táctico de ataque / FGR

¿Qué encontraron las autoridades?

Durante la intervención, las fuerzas de seguridad aseguraron el siguiente material:

Una pistola

19 réplicas de armas de fuego

Diversas armas blancas

Radios de comunicación

Equipo táctico

Las autoridades señalaron que los sospechosos no pudieron acreditar la procedencia legal del material, por lo que fueron trasladados ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía estatal para determinar su situación legal.

Relación con la Iglesia La Luz del Mundo

Los detenidos manifestaron pertenecer a la Iglesia La Luz del Mundo, organización religiosa que en los últimos años ha enfrentado diversas controversias. Según la versión oficial, el grupo estaba instalado en un campamento improvisado donde recibían entrenamiento con la intención de “prepararse para el fin del mundo”.

Hasta el momento, la institución religiosa no ha emitido un posicionamiento público sobre la detención de estas 38 personas.

La Luz del Mundo: acusaciones y procesos legales

La iglesia, fundada en México en 1926, se encuentra bajo investigación tanto en el país como en el extranjero. Su líder, Naasón Joaquín García, cumple una condena de más de 16 años en una prisión de California por delitos de abuso sexual de menores.

En Estados Unidos, enfrenta además acusaciones de:

Tráfico de personas

Pornografía infantil

Crimen organizado

Delitos financieros

En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a la organización por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. Autoridades también han señalado que parte de los donativos de los fieles fueron presuntamente desviados para financiar lujos del líder y su familia.

Próximas investigaciones

El secretario de Seguridad Pública de Michoacán adelantó que se realizarán las indagatorias necesarias para establecer si los detenidos mantienen vínculos con grupos de la delincuencia organizada en la región.

Los 38 presuntos miembros de La Luz del Mundo quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes definirán su situación jurídica en los próximos días.

