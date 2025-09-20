Continuarán lluvias fuertes con tormentas en la Costa, Istmo, Sierra Sur y algunos sectores de la Mixteca (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de septiembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que continuarán las lluvias fuertes con tormentas localmente intensas en la Costa, Istmo de Tehuantepec, Sierra Sur y algunos sectores de la Mixteca; asociadas con actividad eléctrica y rachas de viento a su paso.

Lo anterior, debido a una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico frente a la costa de Guerrero, inmersa en la vaguada monzónica que seguirá impulsando un fuerte flujo de humedad hacia el interior de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el resto del estado las lluvias serán de intensidad variable y las temperaturas tendrán ligeros descensos por la tarde y al amanecer.

Por otro lado, en las zonas montañosas se mantendrá la niebla densa con lloviznas intermitentes que puede reducir la visibilidad horizontal a menos de 100 metros. Adicionalmente, se desarrollará oleaje elevado sobre el litoral oaxaqueño.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 19 y máxima de 33 grados.

* Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 15 y máxima de 28 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 32 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 25 grados.

* Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 26 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

