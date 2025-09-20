Se dispara Planta Catalítica en refinería de Salina Cruz; se reporta humo blanco en el cielo (09:55 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 20 de septiembre. La mañana de este sábado, la Planta Catalítica 2 de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, ubicada en el puerto de Salina Cruz, registró un disparo repentino debido al paro del soplador de aire, lo que ha provocado la emisión de una densa columna de humo blanco visible en distintas zonas de la ciudad.

De acuerdo con trabajadores de la propia instalación, este tipo de eventos genera automáticamente un paro de emergencia en la planta afectada, como medida de seguridad para evitar daños mayores en los sistemas de operación.

Hasta el momento, no se ha informado de riesgos para la población ni de personas lesionadas.

Este nuevo incidente ocurre apenas horas después del incendio registrado la madrugada del viernes en el interior de la misma refinería, lo que generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

Aquel siniestro afectó una zona distinta de la planta, pero también encendió las alertas sobre las condiciones de seguridad en el complejo.

Según reportes preliminares, el incendio del viernes habría sido provocado por un corto circuito en los tableros de los deshollinadores, lo que terminó impactando el funcionamiento de la planta primaria 1. El fuego fue sofocado por brigadas internas, sin que se reportaran víctimas, pero sí daños materiales.

Hasta el momento, Petróleos Mexicanos (PEMEX) no ha emitido un comunicado oficial sobre ninguno de los dos incidentes. Se espera que en las próximas horas la empresa proporcione información técnica y operativa, así como las acciones correctivas implementadas para evitar futuros eventos.

