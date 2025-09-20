Oaxaca, la cuna del humanismo mexicano, avanza con la Cuarta Transformación impulsada por Claudia Sheinbaum y Salomón Jara (22:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de septiembre . Al acompañar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su gira de rendición de cuentas en la cuna del humanismo mexicano, el Gobernador Salomón Jara Cruz ratificó el compromiso del pueblo oaxaqueño para seguir consolidando la construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

“El nuestro es un pueblo transformando su historia; hoy, Oaxaca y México viven su mejor momento político, económico y social. Este informe confirma que el país no se equivocó al poner en sus manos el destino de nuestra nación”, aseveró Jara Cruz ante 40 mil personas en el estado Tecnológico.

Al presentar su informe, la Presidenta de México destacó que, en Oaxaca, todas las familias reciben al menos un apoyo del bienestar, toda vez que 1 millón 474 mil 296 personas son favorecidas en este 2025, con una inversión total de 37 mil 667 millones de pesos.

“Oaxaca es la cuna del humanismo mexicano, porque se sustenta en los pueblos originarios y en la fecunda historia del país. Seguiremos gobernando cerca del pueblo con los principios en los que creemos: no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de Oaxaca y de México”, afirmó.

Como un acto de justicia social, equidad e inclusión; Oaxaca es favorecida con los siguientes apoyos:

• 460 mil 526 reciben Pensión para Adultos

• 55 mil 728 de Personas con Discapacidad

• 8 mil 864 de Jóvenes Construyendo el Futuro

• 34 mil 631 de Jóvenes Escribiendo el Futuro

• 138 mil 82 de Becas Benito Juárez

• 251 mil 235 de Becas para educación básica

• 239 mil 418 de Producción para el Bienestar

• 198 mil 749 de Fertilizantes Gratuitos

• 33 mil de Sembrando Vida

• 185 mil de Leche para el Bienestar

• 7 mil 262 escuelas del nivel básico y 470 preparatorias de La Escuela es Nuestra

• Ya que es tiempo de mujeres, 96 mil son beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar

• Beca Rita Cetina

• Salud Casa por Casa

Además, con la reforma al artículo 2 de la Constitución Política, todas las comunidades indígenas y afromexicanas de Oaxaca reciben recursos directos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).

Este 2025, se inauguraron los hospitales General de Tuxtepec y de la Mujer y la Niñez Oaxaqueña, así como el Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA) de Santiago Astata y el Centro de Salud de San Pablo Villa de Mitla.

Aunado a ello, continúan los trabajos en el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la modernización del Puerto de Salina Cruz y del Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido. En la Mixteca, se mejoran todas las carreteras federales y estatales, entre ellas la de Juxtlahuaca, San Martín Peras, Santa María Asunción, El Carrizal y Putla Villa de Guerrero.

En la Costa se amplía la vía que va de Salina Cruz a Zihuatanejo, Guerrero; los caminos artesanales siguen.

Asimismo, se construye el CESSA de San Pablo Yaganiza y la Ciudad Salud que contempla dos nosocomios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Además, se rehabilitan los hospitales Comunitario de Ixtlán de Juárez y el de Jalapa de Díaz, así como el Psiquiátrico Cruz del Sur.

Para mejorar la producción del campo, se construyen los distritos de riego 019 y 110; además, para garantizar el vital líquido, se construirá la Presa Margarita Maza. También se edificará Planta de Reciclaje de Basura y una sede de la Universidad Rosario Castellanos. La federación trabaja en la coquizadora de Salina Cruz.

Más de 80 mil viviendas se realizarán en la entidad, a favor de familias de escasos recursos. Todos los municipios tendrán un Centro LIBRE para las Mujeres, que brindarán asesoría y apoyo a este sector.

Los gobiernos de Oaxaca y México trabajan como nunca se había hecho para garantizar el bienestar del pueblo, a través de obras y programas que impulsan el desarrollo con equidad y una transformación profunda para todas y todos.

