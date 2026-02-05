Continúan las ejecuciones en Oaxaca, anoche mataron a un hombre en San Agustín de las Juntas (09:45 h)

2026/02/05  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 5 de febrero. Imparable la ola de violencia en la entidad, el quinto estado más seguro según las cifras oficiales de la Primavera Oaxaqueña, anoche ejecuatron a balazos a una persona del sexo masculino en San Agustín de las Juntas.

Los hechos se dieron alrededor de las 21 horas cuando a través de una llamada a los servicios de emergencia se informó sobre la balacera.

En el reporte señalaba que un hombre había sido ejecutado a balazos sobre la la calle Benito Juárez del barrio Cuajilote, en la parte alta de ese municipio de los Valles Centrales y que forma parte de la Zona Metropolitana.

La víctima aún sin identificar perdió la vida en el lugar pese a los esfuerzos de los paramédicos por salvarle la vida.

Tras los hechos, personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca llegó al lugar para iniciar las primeras diligencias así como integrar una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

De los responsables del crimen no se tiene información, solo se supo que habrían huido a bordo de una motocicleta.

