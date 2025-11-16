Continúa la violencia en Tlacolula, localizan un cuerpo con lesiones de arma de fuego ( 11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de noviembre. Esta mañana fue localizado el cuerpo sin vida de una persona sobre la carretera que conduce a Ciudad Yagul, en jurisdicción Tlacolula de Matamoros.

Según el reporte a los números de emergencia, indicaron que la víctima fue hallada cerca del acceso al basurero municipal.

Elementos de seguridad para corroborar los hechos confirmando que la víctima presentaba lesiones por proyectil de arma de fuego.

La zona fue acordonada, para dar paso a que efectivos de la Fiscalía realizaran las diligencias correspondientes e iniciar una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

Hasta el momento se desconocen las generales de la víctima, así como el móvil de los hechos por el que a esta persona le arrebataron la vida.

