Prevé Protección Civil heladas por radiación en tres regiones de Oaxaca (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de noviembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevén posibles heladas por radiación en municipios ubicados por encima de los mil 800 metros de altura en las regiones Mixteca, Sierra de Juárez y Sierra Sur.

También, se espera cielo mayormente despejado, con muy baja probabilidad de lluvias y ambiente frío al amanecer. La sensación térmica de frío persistirá especialmente durante la mañana y noche en el resto de las regiones, debido a la circulación anticiclónica que mantiene su influencia sobre gran parte de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la ausencia de nubosidad favorecerá el incremento de radiación solar durante las horas centrales del día; mientras que el viento del norte de intensidad moderada continuará presente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Las temperaturas para este domingo son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 10 y máxima de 28 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 33 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 16 y máxima de 31 grados.

• Costa, mínima de 22 y máxima de 32 grados.

• Mixteca, mínima de 9 y máxima de 27 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 11 y máxima de 29 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 7 y máxima de 23 grados.

• Sierra Sur, mínima de 8 y máxima de 24 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

