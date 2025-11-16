Un día como hoy… (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de noviembre.

Santoral: Edmundo, Margarita

Día Internacional para la Tolerancia

Dia Internacional del Patrimonio Mundial

Día Internacional del Flamenco

Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico

Día del Criminólogo

42 a C Nace en Roma (Italia) Tiberio César Augusto, que será segundo emperador romano.

1519 Fundación de la Habana, Cuba.

1532 El explorador y conquistador español Francisco Pizarro captura a Atahualpa, último emperador inca, en la Batalla de Cajamarca.

1717 Nace el matemático, filósofo, escritor y coeditor de la Enciclopedia Jean Le Rond d’Alembert.

1780 El Caudillo indígena Inca, Túpac Amaru, decretó la abolición de la esclavitud negra por primera vez en la misma Hispanoamérica. Su movimiento constituyó un “parteaguas” en la historia de las colonias españolas.

1873 Nace William Handy, conocido como el padre del blues, al que le confirió su forma contemporánea y sus ritmos sincopados, es considerado por muchos como el auténtico abanderado del jazz.

1876 Batalla de Tecoac, Puebla, tropas de Manuel González y Porfirio Díaz derrotaron a las fuerzas lerdistas de Ignacio Alatorre. Triunfo del Plan de Tuxtepec.

1885 George Eastman, fundador de la empresa Kodak, inventa en Estados Unidos la película nitrocelulosa para impresionar imágenes.

1897 Nace el escritor, poeta y periodista mexicano Renato Leduc.

1904 Los Estados Unidos compran a la compañía francesa de Lesseps todos sus derechos sobre el itsmo de Panamá y obtienen la concesión del canal a perpetuidad y el control de una zona de 16 km a uno y otro lado del canal.

1907 Nace el actor y productor estadunidense Burgess Meredith, quien salta a la fama por personificar a “El Pingüino”, en la serie de televisión “Batman”.

1922 Nace José de Sousa Saramago, escritor, novelista, poeta, periodista y dramaturgo portugués. En 1998 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura. Será autor de obras tan conocidas como “El evangelio según Jesucristo”, “La caverna”, “Ensayo sobre la ceguera” o “Caín”.

1928 Nace en Monterrey, N.L., Alfonso Rangel Guerra, abogado, diplomático y escritor. Recibió la medalla al Mérito Cívico Presea del Estado de Nuevo León, en la especialidad de Humanismo en el año de 1999.

1945 Se funda en Londres la Unesco, organismo especializado de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones.

1960 Muere Clark Gable, ganador del Oscar en 1935 por la comedia romántica “Sucedió una noche”.

1968 Muere Vicente Lombardo Toledano, destacado ideólogo y líder sindical, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y del Partido Popular (después Partido Popular Socialista, PPS).

1974 Es enviado al espacio, desde el radiotelescopio de Arecibo, un mensaje de 1679 bits que contiene información sobre la situación del Sistema Solar, de la Tierra y del ser humano.

1989 Los “Escuadrones de la muerte” salvadoreños asesinan a seis religiosos jesuitas y dos mujeres. Cinco de los jesuitas son españoles, y entre ellos figura el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría.

2000 El tema “Yesterday”, de The Beatles, es elegido por la revista “Rolling Stones” y la cadena de televisión MTV como la Mejor Canción de la Era Moderna de la Música Pop.

2001 Muere el segundo de Osama Bin Laden, Mohamed Atef, cerebro de los atentados del 11-S, tras un bombardeo estadounidense sobre Kabul.

2004 Muere la artista plástica mexicana Olga Dondé, reconocida como una de las más importantes pintoras de su país del siglo XX. Por más de 40 años realizó pintura, escultura, gráfica y poesía.

2006 Muere en San Francisco (EE.UU.) el intelectual y economista estadounidense Milton Friedman, premio Nobel de economía.

