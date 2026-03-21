Conmemora Congreso del Estado el CCXX aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas (10:45 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., a 21 de marzo. El Congreso del Estado de Oaxaca conmemoró el CCXX Aniversario del natalicio de don Benito Juárez García, también conocido como el “Benemérito de las Américas”, por su trascendencia histórica, cuya vida y obra continúan siendo referente de legalidad, justicia y defensa de la soberanía nacional.

En el acto, personal del Poder Legislativo recordaron que su legado permanece vigente como ejemplo para las nuevas generaciones y como guía en la consolidación de las instituciones democráticas del país.

Durante la ceremonia, la titular del Órgano Interno de Control (OIC), Marisela Guerrero Arango, convocó a reflexionar sobre el legado de Juárez, al subrayar que su vida demuestra que el origen no determina el destino, sino la constancia, la educación y el apego a los principios.

Destacó su papel como defensor de la República, del Estado laico y de la soberanía nacional, así como su convicción de que la ley es instrumento fundamental para garantizar los derechos y libertades. De igual forma, enfatizó la vigencia de su pensamiento, particularmente en la máxima.

Como parte del acto conmemorativo, integrantes del presídium depositaron una ofrenda floral y montaron una guardia de honor ante la estatua de Benito Juárez García, en reconocimiento a su legado histórico y a su contribución en la transformación del país.

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