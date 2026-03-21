El mexicano Erick Portillo gana medalla de plata en salto de altura en el Mundial Indoor 2026 (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de marzo. Erick Portillo hizo historia para México, al ganar la medalla de plata en salto de altura; lo anterior, en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor de Torún 2026.

La mañana de este sábado 21 de marzo, el mexicano logró no solo el podio de segundo lugar en esta disciplina, sino también estableció su mejor registro personal.

La prueba fue reñida. El mexicano realizó un salto de 2.30 metros, misma marca realizada por el ucraniano Oleh Doroshchuk.

Sin embargo, debido a los criterios de desempate, el primer lugar se lo llevaría el europeo, mientras que Erick Portillo se adjudicaba la plata.

“Estuve a nada de ser campeón mundial. Casi lo logramos, pero bueno, un paso más cerca. Está funcionando. Entrenar hasta que nos volvamos campeones mundiales y campeones olímpicos“, reveló el atleta mexicano en una historia en Instagram.

Foto: AFP | El mexicano realizó un salto de 2.30 metros que le valió la medalla de plata.

El podio lo completó el jamaicano Raymond Richards y el surcoreano Sanghyeok Woo, quienes empataron en el tercer lugar tras un salto de 2.26 metros.