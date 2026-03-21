¿Cancelarán la serie de Frida Kahlo? Este es el duro mensaje que enviaron a Netflix (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de marzo. La familia de Frida Kahlo emitió un comunicado este 20 de marzo en el que fija una postura firme frente a los recientes anuncios de Netflix sobre proyectos audiovisuales inspirados en la artista mexicana.

Sin mencionar títulos específicos, el documento advierte sobre posibles representaciones inexactas y deja abierta la puerta a acciones legales si se considera que su legado es distorsionado o explotado comercialmente.

Señalan riesgo de “distorsión” en la serie

En el texto, la familia reconoce la importancia de la libertad creativa, pero subraya que esta “no se extiende a la fabricación o difusión de retratos inexactos, engañosos o difamatorios”. Asimismo, enfatiza que no respalda “ningún proyecto que presente a Frida Kahlo de una manera inconsistente con su vida documentada, su contribución artística y su significado cultural”.

El comunicado también recalca que la artista “no es un personaje ficticio”, sino “una de las figuras culturales más significativas de México y un símbolo global”, por lo que su historia debe tratarse “con precisión, respeto e integridad”.

En esa línea, se establece que cualquier representación debe basarse en “fuentes verificables y confiables históricamente”. Además, la familia advierte que la difusión de contenidos que distorsionen su biografía o dañen su reputación “puede dar lugar al ejercicio de todos los recursos legales correspondientes”.

Incluso, señala que existen derechos de propiedad intelectual y de personalidad sobre su nombre e imagen, los cuales serán defendidos “en cualquier jurisdicción aplicable”.

Finalmente, se informa que la familia ya colabora en “proyectos seleccionados” dentro de la industria del entretenimiento, con el objetivo de difundir “la visión artística y el mensaje humano genuino” de Kahlo, bajo criterios de “rigor, autenticidad y respeto”.

Publimetro

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