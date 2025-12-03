Conmemora CAM Huajuapan el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (15:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 3 de diciembre. Con una Feria Pedagogía de las Discapacidades en la Plaza de la Libertad de Expresión, ayer por la mañana el Centro de Atención Múltiple (CAM) 04 Huajuapan, inició con las actividades para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La psicóloga Arely Vázquez Bautiza, compartió el objetivo de la fecha, que fue declarada en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural”, indicó.

La docente Nelly Ríos Palacios, recalcó que los eventos son para concientizar a las personas sobre la discapacidad, porque es fundamental educar a la sociedad sobre la importancia de la inclusión y promover la empatía.

Señaló que la Feria Pedagogía de las Discapacidades fue para llevar información a toda la comunidad sobre el trabajo que se realiza dentro del CAM, en la que también participaron el DIF Municipal y Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) en Huajuapan.

“Mucha de las veces hay chicos en casa que no continúan sus estudios por el temor, porque hay una discapacidad que consideran que limita. En esta ocasión nuestros eventos son para que sepan que estamos como escuela y sociedad. Que todos conocemos del tema”, reiteró.

Agregó que después de la inauguración de la feria, se realizó el conversatorio llamado “Vidas que Inspiran, Descubriendo la Diversidad, Capacidad y El Poder de Una Sociedad Inclusiva”, en la que participaron varios deportistas, entre ellos, el paraatleta Fortino Cruz Méndez, quien en días recientes fue galardonado con la medalla del Premio Municipal del Deporte 2025, en la categoría Deporte Adaptado.

Para finalizar con las actividades, hoy 3 de diciembre, a las 5 de la tarde, en la Plaza de la Libertad de Expresión, se realizará un programa sociocultural navideño, en el que participará toda la comunidad del Centro de Atención Múltiple (CAM) 04 en Huajuapan.

