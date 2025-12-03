Vinculan a proceso y prisión preventiva a tres detenidos por narcomenudeo afuera de una Escuela Secundaria en la Zona Metropolitana (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre. Como resultado de trabajos de investigación ministerial en delitos de alto impacto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de vinculación a proceso y prisión preventiva contra tres personas del sexo masculino identificados como J.A.O.V., A.L.G. y F.M.V., por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de suministro de metanfetamina y marihuana (cannabis sativa), hechos ocurridos en la región de los Valles Centrales.

De acuerdo con el expediente penal, los sujetos fueron detenidos en inmediaciones de una Escuela Secundaria Técnica del municipio de Santa María Coyotepec, acción realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, luego de realizar una revisión de rutina tras observarlos discutiendo en la vía pública.

El informe policial detalla que los imputados adoptaron una actitud agresiva al notar la presencia policial, lo que derivó en una inspección durante la cual aseguraron decenas de dosis de metanfetamina y cannabis sativa, por lo que fueron detenidos y presentados ante la autoridad correspondiente.

Durante la audiencia, y tras el desahogo de las pruebas presentadas por la FGEO, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra J.A.O.V., A.L.G. y F.M.V. por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de suministro de metanfetamina y cannabis sativa, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el penal de Tanivet y conceder el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reitera su compromiso de combatir los delitos contra la salud que afectan el tejido social y ponen en riesgo el bienestar de la población oaxaqueña.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir