En 3 años, Salomón Jara transforma bienestar de familias de la Sierra de Juárez con casi 2 mil acciones en vivienda (14:30 h)

San Ildefonso Villa Alta, Oax. 3 de diciembre. Con una política social y de bienestar propia, el Gobierno de Salomón Jara Cruz ha hecho lo que nunca se hizo por Oaxaca. En 3 años, destinó una inversión superior a 43 millones de pesos para 73 obras y más de mil 900 acciones de vivienda en la Sierra de Juárez.

Durante su Gira Estatal de Rendición de Cuentas en el municipio San Ildefonso Villa Alta, perteneciente a esta región, el Mandatario estatal indicó que este presupuesto se canalizó para cuartos dormitorios, cocinas, techos y pisos firmes para alrededor de 2 mil viviendas que antes estaban en condiciones críticas.

“Este gobierno es del pueblo y para el pueblo, comprometido para seguir trabajando por el bienestar de las comunidades”, aseveró junto a la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano.

Durante este periodo también se crearon ocho programas sociales estatales, fundamentados en la premisa del humanismo mexicano “por el bien de todos primero los pobres”, para acompañar a mujeres, juventudes y personas en situación de vulnerabilidad.

Para que nadie se quede atrás y nadie se quede afuera, la Sierra de Juárez recibe:

• Con créditos a la palabra Mujer Primavera se apoyan a 113 mujeres.

• Un total de 100 juventudes están adscritas a Mi Primera Chamba.

• Más de 30 mil estudiantes reciben apoyo del programa Útiles Escolares.

• Ve’e Tata ha ofrecido servicios a 6 mil 804 personas, entre ellos más de mil mastografías.

• Se otorgaron 2 mil 738 paquetes de insumos agrícolas para la producción de maíz con un monto superior a 33 millones de pesos.

• Se da mantenimiento a los caminos de Santa Catarina Yetzelalag y San Juan Yetzecovi, así como a la carretera Tlacolula-Villa Alta.

• También la conservación en la carretera del entronque Oaxaca- Tuxtepec-Ixtlán de Juárez-Villa Talea de Castro y el Ramal San Bartolomé Zoogocho.

• Se concluyó el Cessa de San Pablo Yaganiza, que se inaugurará próximamente.

• Los 104 Centros de Salud y tres hospitales de la Sierra de Juárez tienen abasto de medicamentos superior al 80%.

• Se realizaron 64 obras de infraestructura educativa como aulas, bardas, canchas y 16 domos.

• En 9 municipios se efectuaron acciones de electrificación y en otros dos se mejoraron los espacios educativos con más de 3 millones de pesos.

• Se pavimentaron calles en 9 localidades, se llevó agua y saneamiento a 7 municipios. También se levantaron nueve techados comunitarios.

• Se otorgó material del programa Construyendo Juntos mi Obra Primavera para 3 aulas en dos municipios.

• En materia de agua potable y saneamiento se efectuaron 14 obras.

• Los templos de San Cristóbal Lachirioag, San Pablo en Guelatao de Juárez y Capulálpam de Méndez fueron restaurados y reconstruidos.

