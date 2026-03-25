Congreso local fortalece formación legislativa con “Encuentro Universitario: Diálogos Municipales” (15:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., a 25 de marzo.- Con el propósito de fortalecer la formación académica y acercar el quehacer legislativo, el Congreso del Estado, a través del Instituto Flores Magón, llevó a cabo el Encuentro Universitario “Diálogos Municipales”, con la participación de estudiantes de la licenciatura en Administración Municipal y Políticas Públicas de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García”, con sede en San Felipe Jalapa de Díaz.

La promotora de esta actividad, la diputada Vanesa Rubí Ojeda Mejía, del Grupo Parlamentario de Morena, resaltó la relevancia de que las y los estudiantes conozcan de primera mano el trabajo que se realiza en el Poder Legislativo, así como la función del Instituto Flores Magón, creado en la LXVI Legislatura como un espacio orientado a la especialización académica en materia legislativa.

En su participación, el diputado Isaac López López, del Grupo Parlamentario de Morena, destacó que la universidad constituye un espacio fundamental para la formación de quienes, en el futuro, asumirán la toma de decisiones en el país, subrayando la importancia de la preparación académica en la vida pública.

El legislador Adán Maciel Sosa, de Morena, enfatizó que el contexto actual demanda una constante profesionalización, particularmente en temas legislativos, e hizo un llamado a las y los jóvenes a formarse con valores y compromiso social para contribuir al desarrollo del estado.

Durante el desarrollo de este encuentro, la directora del Instituto Flores Magón, Esther Rodríguez Osorio, explicó que éste funge como órgano técnico de investigación, análisis y producción de conocimiento del Congreso local, consolidándose como un pilar en la generación de insumos para la labor parlamentaria.

Las y los estudiantes, acompañados por la maestra María Glenda Ávalos Jerónimo, intercambiaron opiniones con las y los legisladores sobre el trabajo parlamentario y conocieron a detalle el proceso legislativo, desde la elaboración de una iniciativa hasta su aprobación.

Asimismo, se les brindó información sobre reformas aprobadas en los ámbitos federal y local, así como sobre reglamentos y lineamientos municipales, haciendo énfasis en la atención de las principales demandas ciudadanas para impulsar el desarrollo de sus comunidades.

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