Diputada de Morena detenida por extorsión (14:48 h)

2026/03/25  De Redacción ADN
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Estado de México, 25 de marzo.  La diputada Graciela Argueta Bello fue presentada ante el Ministerio Público tras intentar impedir la detención de dos hombres acusados de extorsión en un autolavado de Coacalco.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que los sospechosos exigían hablar con la dueña, identificándose como parte de “la maña”.

A pesar de las amenazas de la legisladora contra los policías municipales, los elementos cumplieron con la detención y trasladaron a los tres implicados a la Fiscalía mexiquense.

Justicia Principal









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