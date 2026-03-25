Cuñado borracho del Secretario de Gobierno se niega a pagar curaciones del motociclista que atropelló (15:39 h)

Cuñado del secretario de gobierno se niega a pagar curaciones de un motociclista que atropelló en estado de ebriedad

* Testigos trataron de linchar al facturero del gobierno que ahora busca ser liberado sin responsabilidad en la fiscalía de Oaxaca

Oaxaca de Juárez, 25 de marzo. Con el amparo del secretario de gobierno Jesús Romero Lopez, su cuñado, el facturero José Alejandro Martínez y Alavez fue protegido y busca liberarse sin responsabilidad, tras protagonizar un choque vehicular que dejó un motociclista con fracturas expuestas.

Debido al percance, testigos de los hechos sometieron a golpes al esposo de Monserrat Alejandra Romero López, coordinadora de enlace municipal del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca (ICEO). Ella es hermana del responsable de la política interna del gobernador Salomón Jara Cruz.

El percance ocurrió anoche, cuando el facturero conducía en completo estado de ebriedad un automóvil marca Honda, con placas PEC-28-30 del Estado de México, sobre la carretera internacional 190, a la altura de Brenamiel, donde embistió la motocicleta conducida por Randy Jonathan Zafra Burguete, al que todavía arrastró por varios metros, ocasionándole fracturas expuestas.

José Alejandro Martínez y Alavez trató de darse a la fuga despues de que su vehículo quedara sobre la motocicleta.

Vecinos alertaron a las corporaciones policíacas, que tardaron en llegar, y al ver que el ebrio familiar de Jesús Romero López trataba de escapar lo sometieron y trataron de lincharlo.

La demora de la policía permitió que la familia del responsable, entre ellos el suegro de Romero López, llegara y movieran los vehículos, a la vista de la víctima.

El lesionado fue trasladado por una ambulancia al hospital civil, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas.

Elementos de la Policía Vial Municipal que arribaron al lugar no pudieron realizar el peritaje debido a la alteración de la escena y sólo pudieron detener al cuñado de Chucho Romero para ponerlo a salvo de los vecinos que aún querían lincharlo.

Tras se remitido a los separos de la Fiscalía General del Estado, el detenido gozó de la protección de funcionarios y busca ser liberado sin responsabilidad de los hechos, a pesar de que el afectado lo acusó de intento de homicidio, por arrastrarlo varios metros.

José Alejandro Martínez y Alavez ha sido beneficiado por su cuñado el secretario de gobierno con contratos para el gobierno para el grupo de empresas GNC Consulting, entre ellas Océano Azul Enternaiment, cuya representante legal es Patricia Cristina Alavez Albarrán, suegra del secretario de gobierno.

vía Periódico Centro Oaxaca

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