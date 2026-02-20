Juego por el liderato de primera fuerza, el domingo 22 en la Liga de Béisbol de Aficionados (17:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 20 de febrero. Llegó la fecha 8 de 15 a disputarse el domingo 22 de febrero, con más de veinticinco juegos del denominado “rey de los deportes”, se trata de la octava jornada del Torneo LXXXIV Leonardo Díaz Hernández, que programó juegos de las categorías primera, segunda y tercera, con duelos muy llamativos por dominio del standing.

Aunque sin duda el juego de la jornada se llevará a cabo a las 12:00 horas, ya que ambos equipos llegan invictos a dicha fecha, se trata de los Cerveceros de Oaxaca, quienes se medirán a los Diablos de Coconal, en duelo correspondiente a la primera fuerza y en donde estará en juego el primer lugar del standing general.

Dicha invitación llega en el marco del 20 de febrero, en la cual se reconoce la disciplina, el coraje y el amor incalculable por el llamado “rey de los deportes”, fecha memorable para celebrar el día nacional del beisbolista, por ello las ligas y jugadores se encuentran de fiesta y en espera de que llegue el domingo para disfrutar su deporte favorito en diferentes campos de juego.

Otros de los juegos destacados de la Liga de Béisbol Lic. Eduardo Vasconcelos, son los siguientes: en el estadio Eloy Martínez Vigil, a las 9:00 de la mañana, los Yankees se enfrentan a Bravos en duelo de la primera especial. En el estadio Jorge Crespo Olivera, a las 9:00 de la mañana, la novena de Marlins visita a los Plaqueros Consolación, otro duelo de primera fuerza, será entre las Águilas ante los Venados de Ixhuatán.

En cuanto a los juegos de Valles Centrales, en el campo de Santo Domingo Barrio, Alto, Etla, a las 9:00 horas los Gladiadores visitan a Padres. En el campo de San José, los Tigres de Santo Domingo, visitan a los Sultanes a las 9:00 horas, al mediodía, los Indios de Tlacolula se enfrentan a los Cubs San José. Mientras que en Zimatlán, a las 9:00 horas, los Tigres van contra Bisontes. En Tlacolula a las 10:00 horas, el equipo de Magueyeros de Matatlán, se enfrentan a Tlacolula, finalmente, Diamantes visita a los Alacranes de Cuicatlán.

