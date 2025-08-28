Encuentra cadáver putrefacto y embolsado en carretera Huajuapan-Juxtlahuaca (16:45 h)

2025/08/28  De Redacción ADN
Huajuapan de León, Oax. 28 de agosto. Este día fue encontrado el cadáver de un hombre, atado de pies y putrefacto.

El hallazgo fue reportado alrededor de la una de la tarde de este jueves.

Se localizó a un costado de la carretera Huajuapan-Santiago Juxtlahuaca, a la altura de San Marcos Arteaga.

El cuerpo estaba envuelto en bolsas de color negro, y una sábana blanca.

