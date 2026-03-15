Confirman 4 fallecidos por accidente en Guelatao: Emergencia fue atendida y superada de forma inmediata: Protección Civil (12:45 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de marzo. Suman cuatro muertos derivado del accidente en Guelatao cuando un camión trocero se quedó sin frenos y se impactó contra una tienda.

Tras el impactó dos personas fallecieron en el lugar, el chofer y la dueña de la tienda, 8 personas más resultaron lesionados y trasladados a diferentes hospitales para su atención médica.

Lamentablemente, por la gravedad de sus lesiones dos de ellos perdieron la vida durante la madrugada de este domingo, mientras eran atendidos por los médicos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgo (CEPCyGR), afirmó que la emergencia generada por el accidente ocurrido la tarde de este sábado en Guelatao de Juárez fue atendida y superada de manera inmediata.

El titular de la dependencia, Manuel Maza Sánchez indicó que desde el primer momento del impacto del camión con una vivienda, se iniciaron los trámites para llevar a cabo el protocolo de atención, y en menos de 40 minutos la emergencia quedó superada.

Detalló que las personas lesionadas en el lugar recibieron atención inmediata por parte de personal médico que se encontraba para atender el torneo de básquetbol Copa Benito Juárez.

Asimismo, los Servicios de Salud de Oaxaca activaron oportunamente ambulancias, personal y abrieron las puertas del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso para movilizar a los pacientes.

Explicó que, de este acontecimiento dos personas fallecieron en el momento, y quienes resultaron con lesiones mayores fueron trasladadas al Hospital Básico Comunitario de Ixtlán de Juárez, en donde se hizo la clasificación de quiénes estaban en condición grave.

En total fueron trasladadas cuatro personas al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, una más al Hospital de Ixtlán de Juárez, al Hospital del ISSSTE y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, el resto de las personas fueron dadas de alta.

En este sentido el IMSS -Bienestar refrenda su compromiso con la atención médica a las personas que permanecen hospitalizadas.

Lamentablemente, derivado de las lesiones que presentaban, dos personas más perdieron la vida durante su atención intrahospitalaria. Sus cuerpos fueron entregados a sus familiares. El saldo fatal de este accidente es de cuatro personas fallecidas.

Indicó que será la Fiscalía General del Estado de Oaxaca quien determine qué fue lo que provocó el impacto de la unidad con la casa habitación.

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