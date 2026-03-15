Trabajo que se ve: vecinas y vecinos realizan Tequio Vecinal en Avenida Universidad (11:15 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de marzo. Como parte de las acciones para recuperar y mejorar los espacios públicos de la capital, el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez que preside Ray Chagoya llevó a cabo un Tequio Vecinal en Avenida Universidad, en la agencia de Candiani, donde se realizaron diversas labores de limpieza y mantenimiento urbano.

Desde temprana hora, personal de distintas áreas del Ayuntamiento, junto con vecinas y vecinos, participaron en trabajos de barrido y limpieza general, recolección y clasificación de residuos sólidos, poda menor, deshierbe, remoción de tierra y pintura de guarniciones, en el tramo que va hasta el Instituto Carlos Gracida.

Durante la jornada se intervino tanto el camellón central como las laterales de la avenida, uno de los corredores con mayor circulación vehicular y peatonal de la ciudad, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y fortalecer la cultura del cuidado de los espacios públicos.

Las labores se organizaron por tramos y contaron con la participación de diversas dependencias municipales, quienes coordinaron acciones de limpieza, mantenimiento y señalización vial en distintos puntos de la vialidad.

Estas acciones forman parte de la estrategia municipal para construir una ciudad más limpia, ordenada y segura, promoviendo la participación ciudadana y el trabajo comunitario para mejorar el entorno de las colonias y agencias.

Con estas jornadas de tequio, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir recorriendo el territorio y atendiendo de manera directa los espacios públicos de la capital oaxaqueña.

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