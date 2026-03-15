Ejecutan a joven en la colonia La Gloria de Juchitán (14:30 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 15 de marxzo. Un hombre fue ultimado a balazos la tarde de este domingo por sujetos desconocidos que se desplazaban a bordo de un vehículo, en un hecho que generó alarma entre vecinos de la colonia La Gloria, en la Novena Sección Cheguigo de esta ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando los agresores interceptaron a la víctima y abrieron fuego en su contra para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido, dejando al hombre tendido en el lugar.

La víctima fue identificada como Raymundo Luis, de aproximadamente 27 años de edad, quien, según informes policiacos, presuntamente contaba con antecedentes penales. Hasta el momento se desconocen las causas que motivaron la agresión armada.

Cabe señalar que el cuerpo del joven fue retirado del lugar por sus propios familiares, quienes no permitieron la intervención de las autoridades correspondientes, lo que dificultó las diligencias iniciales y el inicio formal de las investigaciones.

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