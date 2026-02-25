Confirma FGEO seis detenidos por hechos violentos en San Blas Atempa (15:30 h)

Las seis personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica, mismas que quedaron bajo custodia del organismo procurador de justicia.

La Fiscalía de Oaxaca realiza las primeras diligencias con el objetivo de esclarecer lo ocurrido e identificar y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables de estos hechos.

Además, la Fiscalía de Oaxaca refuerza la coordinación interinstitucional en forma conjunta con el Gabinete de Seguridad para realizar las primeras diligencias mediante el intercambio de información estratégica, inteligencia criminal y despliegue de operativos de protección en la zona.

La Fiscalía de Oaxaca refrenda su compromiso de procurar justicia de manera eficaz, a través de investigaciones científicas, trabajo coordinado y operativos estratégicos orientados a la prevención del delito y la protección de las comunidades.