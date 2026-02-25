Realiza IEEPO jornada Normatividad y Sistema de Control Escolar en Educación Básica para escuelas particulares (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de febrero. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) inició la jornada de orientación sobre Normatividad y Sistema de Control Escolar en Educación Básica, dirigida a autoridades de 497 planteles particulares, que cuentan con autorización para impartir instrucción en preescolar, primaria y secundaria.

Con la instrucción del Gobernador Salomón Jara Cruz, la dependencia brinda este acercamiento como nunca antes una administración había impulsado, con el objetivo fortalecer la legalidad y priorizar la correcta aplicación del referido sistema, en la expedición de documentos oficiales de certificación académica.

En la sesión celebrada este miércoles, dirigida a 107 planteles de nivel secundaria, el director de Planeación Educativa, Florencio de la Cruz Valdivieso subrayó que históricamente, existía una brecha entre la autoridad y las instituciones particulares, que hoy se busca romper, reforzando los lazos de colaboración.

Afirmó, a nombre del titular del IEEPO, Emilio Montero Pérez; que no se trata solo de cumplir con trámites administrativos; sino de construir una cultura normativa sólida que brinde certeza jurídica a 31 mil 950 estudiantes.

Durante tres días, en la capital del estado, directivos de los tres niveles educativos participantes conocerán aspectos enfocados en la relevancia del cumplimiento de los procesos de control escolar y herramientas para que su gestión sea adecuada.

Este jueves acudirán las escuelas de primaria, en tanto que el viernes lo harán los preescolares.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir