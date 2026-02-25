Presidenta de la Jucopo, Tania Caballero Navarro, respalda la Reforma Electoral presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum (15:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 25 de febrero. La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, diputada Tania Caballero Navarro, expresó su respaldo institucional al planteamiento de Reforma Electoral presentado este día por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La legisladora señaló que esta propuesta representa un paso firme hacia la consolidación de un modelo democrático más austero, transparente y cercano a la ciudadanía, donde el poder público responda verdaderamente a la voluntad popular.

“La democracia debe fortalecerse para garantizar que sea el pueblo de México quien determine el rumbo de la Nación”, sostuvo.

Destacó que los cuatro ejes planteados en la iniciativa —integración del Congreso, reducción del gasto, mayor fiscalización y fortalecimiento del voto en el extranjero— reflejan una visión integral orientada a perfeccionar el sistema electoral bajo principios de legalidad, equidad y responsabilidad en el ejercicio del recurso público.

Subrayó que la propuesta de ajustar la integración del Congreso de la Unión mantiene la representación plural, al tiempo que reafirma el carácter democrático del voto directo. Asimismo, reconoció el compromiso de reducir costos institucionales, eliminar duplicidades y garantizar que ninguna persona servidora pública perciba remuneraciones por encima de lo establecido en la Constitución.

La representante por el Distrito V con cabecera en Asunción Nochixtlán también resaltó la importancia de regular el uso de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, para proteger la autenticidad del debate público y evitar prácticas que distorsionen la voluntad ciudadana.

De igual forma, celebró la ampliación de los instrumentos de democracia participativa a los estados y municipios, como expresión de un modelo político más incluyente y corresponsable.

“La transformación democrática del país exige representantes populares que recorran sus territorios y que conozcan el sentir de las y los ciudadanos. Por eso, desde Oaxaca acompañamos toda iniciativa que coloque al pueblo en el centro de las decisiones nacionales”, concluyó.

