Concierto del grupo “Laberinto” en Sola de Vega custodiado por encapuchados fuertemente armados, Fiscalía Investiga (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de octubre. Tras la difusión de un video de un baile popular en Sola de Vega amenizado por el Grupo Laberinto que estuvo custodiado por personas de civil encapuchadas con armas de grueso calibre, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), informó que se ha iniciado un carpeta de investigación al respecto.

La red social Tiktok del usuario @i.a.m1_04 muestra cómo al menos 10 personas encapuchadas fuertemente armados con rifles de asalto de uso exclusivo del Ejército Mexicano resguardan la seguridad del grupo, dividido por medio de unas vallas metálicas de las asistentes al baile.

La dependencia a través de un comunicado que por estos hechos inició las investigaciones correspondiente para establecer cómo sucedieron los hechos y realizar los procesos ministeriales por los videos difundidos en los que se observa a personas armadas y encapuchadas durante un concierto en la Sierra Sur.

Análisis de inteligencia criminal de la FGEO permitieron establecer que las imágenes corresponden al jaripeo y baile por el cierre de feria que se realizó en la Unidad Deportiva de Sola de Vega, que se llevó a cabo el miércoles, 1 de octubre de 2025.

En las imágenes se observa que, debajo del escenario en el que toca un grupo musical, en el área de seguridad entre el escenario y el público, hay varias personas uniformadas, con pasamontañas y que portan armas largas.

Ante estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca implementa los protocolos de investigación para deslindar responsabilidades en caso que se trate de hechos constitutivos de algún delito.

