Ahora BinniBus Oaxaca une a Tlalixtac de Cabrera con Yuroo Parque del Amor “Laxidó” (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de octubre. La ruta conocida como RC-03 cambia, a partir de este 3 de octubre, su nomenclatura y alcance, convirtiéndose en RC-12 Ñunda, que en lengua ixcateca significa Nopal, la cual unirá Tlalixtac de Cabrera con Yuroo Parque del Amor “Laxidó”.

La directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus, Karina Gómez Esteban recordó que, anteriormente, los camiones cubrían la zona entre Tlalixtac y la Rotonda La Libélula.

En consecuencia, destacó, este ajuste amplía la cobertura, lo que consolida la conectividad en la Zona Metropolitana de Oaxaca.

La ruta Ñunda operará de lunes a domingo, de 6:00 a 22:00 horas, con una tarifa general de 8.00 pesos, para personas mayores y estudiantes con credencial vigente, 4 pesos; y personas con discapacidad tendrán acceso gratuito.

Las unidades saldrán de Tlalixtac de Cabrera y recorrerá: avenida Ferrocarril, avenida de los Hornos, crucero de Cinco Señores, Periférico, donde conecta con la ruta RA-17; y concluye en la estación intermedia Yuroo Parque del Amor “Laxidó”.

Este nuevo recorrido comprende 22.5 kilómetros y 63 paradas en total (32 de ida y 31 de regreso), lo que conecta a las personas usuarias que provienen de Tlalixtac de Cabrera con la Ruta Troncal RT – 01 Kayaal del BinniBus Oaxaca.

Con esta reestructuración se contará con un mayor número de unidades en circulación, todas equipadas con rampas para facilitar el acceso de personas con discapacidad, garantizando así un servicio incluyente y seguro para toda la ciudadanía.

El Gobierno de la Primavera Oaxaqueña consolida cada día un sistema de transporte moderno, accesible y eficiente.

