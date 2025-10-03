Reporta Protección Civil fallecimiento de 3 personas por reblandecimiento de tierra en San Agustín Loxicha (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que en la comunidad Chilapa, perteneciente al municipio de San Agustín Loxicha, tres personas perdieron la vida debido al derrumbe de una vivienda; provocado por el reblandecimiento de tierra a causa de las constantes lluvias que se han presentado en la región Sierra Sur.

Detalla que, de acuerdo con el reporte de la autoridad municipal, las víctimas son dos personas adultas y una menor de edad. En la zona trabaja personal de Protección Civil de esa localidad.

La dependencia reporta, además, derrumbes en otras localidades de ese municipio, como: Cerro León, San Francisco, Magdalena, Piedra Quelove, San José la Unión, Llano Maguey, Cerro Canto, Piedra Ancha, Piedra Virgen, Río Santa Cruz, Loma Bonita, Conchuda, Aguacate, Portillo y Las Flores.

Esta misma situación se registra en la agencia municipal de San Andrés Lovene, que pertenece a San Juan Ozolotepec, donde se cayó un poste de luz, por lo cual, la zona quedó sin energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) labora en el lugar para restablecer el servicio.

La CEPCyGR exhorta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar difundir rumores que generen alarma innecesaria.

