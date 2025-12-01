Con resultados palpables, la Primavera Oaxaqueña cumple 3 años transformando la historia del pueblo con bienestar y esperanza: Salomón Jara (14:00 h)

Santa Lucía del Camino, Oax. 1 de diciembre. A 3 años de haber iniciado la Primavera Oaxaqueña, los frutos de esta transformación son una realidad palpable, congruentes con los principios del humanismo mexicano, que ponen el bienestar de los más pobres por delante; aseguró el Gobernador Salomón Jara en un mensaje ofrecido al pueblo de Oaxaca.

Frente a la sociedad, con la frente en alto, el Mandatario estatal afirmó que hay resultados sin precedente en diferentes rubros, como: salud, educación, infraestructura básica, desarrollo económico y apoyos sociales; los cuales están a la vista y acreditan que este gobierno avanza por la senda para ser el mejor de la historia.

“En Oaxaca seguiremos caminando con paso firme hacia un futuro de esperanza y bienestar, basado en la riqueza de nuestra cultura y en la grandeza de nuestras raíces ancestrales”, dijo junto a la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano.

En el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, en el cual se reunieron representantes de los tres Poderes del Estado, instituciones autónomas y de diferentes sectores productivos; Jara Cruz expuso que ha destinado una inversión histórica de más de 12 mil millones de pesos en ocho programas sociales bienestar.

A esto se suman las 5 mil obras de infraestructuras que se han realizado en los 570 municipios de la entidad, lo cual confirma que esta administración hace lo que nunca se hizo para impulsar el progreso de todas las regiones.

Estas acciones, agregó el Gobernador oaxaqueño, han contado con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de las comunidades originarias del estado; con quienes se construye un bienestar colectivo guiados por los valores de la Cuarta Transformación que, justo, cumple 7 años de haber triunfado en México.

Ahora, en las próximas semanas, las y los oaxaqueños evaluarán los resultados de estos últimos 3 años y emitirán su veredicto sobre la continuidad de este proyecto, ya que, por primera vez en el país, someterán a un Gobernador a una consulta de revocación de mandato.

Los compromisos cumplidos hasta este 2025 son:

• Es el primer Gobierno de Oaxaca en visitar y trabajar con los 570 municipios en dos ocasiones.

• En 2 años, 280 mil personas salieron de la pobreza y 165 mil dejaron de vivir en la pobreza extrema.

• Se incrementó la recaudación a 6 mil 500 millones de pesos en 2025 y, sin endeudar al pueblo, se pagaron 14 mil 221 millones de pesos de la deuda heredada. Además, se ordenaron las finanzas públicas.

• Se consolida en un 80% de abasto de medicamentos en 767 centros de salud y 39 hospitales de segundo y tercer nivel.

• Hay 16 Farmacias Bienestar con atención médica gratuita, con cobertura a 209 municipios de las 8 regiones.

• Con el Gobierno de México se construyeron cuatro nuevos hospitales y se crea la Ciudad de la Salud, una obra única en el país.

• Oaxaca ha sido líder en tasas de crecimiento económico que han alcanzado el 13.1% en 2023, con récord de turismo del 20.3%.

• También hubo una inversión privada de 145 mil 193 millones de pesos, que contribuirán a crear más de 113 mil fuentes de empleo.

• El estado produce el 90.7% del maíz que consume con 770 mil toneladas.

• En 3 años se han resuelto 43 conflictos agrarios entre comunidades.

• Se instalaron 41 Centros Libres para Mujeres en coordinación con la Federación.

• Con la creación del BinniBus se brinda una movilidad eficiente y segura mediante 232 camiones nuevos y 100 autobuses que operan 13 rutas.

• Se construyeron y rehabilitaron más de 500 caminos bienestar y 250 kilómetros de vialidades de la Zona Metropolitana de Oaxaca.

• Además, se edifica una nueva carretera de la Exgarita al Aeropuerto Internacional de Oaxaca.

• Para sanear los ríos Salado y Atoyac se construyeron cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales y 16.8 kilómetros de colectores en ambos afluentes.

• Se erigió el Parque Primavera Oaxaqueña “Cho Ndobá”. Está en proceso la Ciudad de los Deportes y rehabilitación de espacios deportivos en todas las regiones.

• El Sistema DIF Oaxaca ha llegado a más del 90% de los municipios en apoyo a quienes más lo necesitan.

• Con el CIRSSU y el Centro de Transferencia se soluciona de manera estructural el problema de la basura en la capital.

• Con más de 100 obras hídricas se triplicó el abasto de agua potable con 700 litros por segundo.

• Se amplía la oferta educativa con 900 obras de infraestructura y tres universidades nuevas.

• Con la creación del Instituto de las Lenguas Originarias se preserva la identidad y cultura de Oaxaca.

• Se destinaron más de mil millones de pesos en la rehabilitación y preservación de espacios culturales y patrimonio histórico de la entidad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir