62 jóvenes y una mujer voluntaria recibieron su Cartilla del SMN liberada en Huajuapan (14:30 h)

Huajuaopan de León, Oax. 1 d diciembre. La mañana del sábado, en la 23ª Compañía de Infantería No Encuadrada (#CINE) en Huajuapan de León, se realizó la Ceremonia de Liberación de las Cartillas de Identidad del Servicio Militar Nacional (#SMN), del personal de conscriptos de la clase 2006, remisos y mujeres voluntarias.

Durante la ceremonia se realizó la entrega simbólica de cartillas liberadas. Siendo un total de 62 hombres y una mujer quienes concluyeron su adiestramiento.

El discurso oficial estuvo a cargo, del Comandante de la 23ª CINE, Teniente Coronel de Infantería de Estado Mayor, Pedro Hernández Félix, quien compartió que el personal de soldados del Servicio Militar Nacional y la mujer voluntaria, durante el presente año cumplieron con sus obligaciones militares en situación de encuadrados y con el programa de adiestramiento.

“Finalizan satisfactoriamente su adiestramiento militar 62 conscripto s y una mujer voluntaria, pusieron de manifiesto durante las sesiones sabatinas el deseo y la vocación de servicio, todo en beneficio de México y la satisfacción del desarrollo personal. El instituto armado desde su origen, ha tenido un carácter eminentemente social, su revolución ha sido al ritmo de las exigencias del pueblo de México, ha mantenido su disciplina”, indicó.

Aseguró que se fomentó en los 62 conscriptos y mujer voluntaria, conocimientos básicos del adiestramiento militar, el nacionalismo, rescate de valores cívico morales, respeto a los símbolos patrios y derechos humanos. Así como los conocimientos necesarios sobre labor social y la aplicación del Plan DN-III-E.

En representación de los jóvenes clase 2006, Nancy Velasco Ibáñez, mujer voluntaria, recalcó que con empeño y esfuerzo lograron su servicio militar obligatorio.

“Durante el presente año, logramos adquirir los conocimientos básicos de la doctrina militar, instrucción de orden cerrado, protección civil, aplicación de plan DN3, con el acatamiento de órdenes sencillas que constituyen para nosotros un magnífico ejercicio de habilidades y aptitudes necesarias para la participación activamente. Un reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional porque gracias a su apoyo y compresión, logramos nuestras metas trazadas. La responsabilidad con la que día a día logramos nuestras metas, enfrentamos con la edad, junto con nuestros compañeros que siguen y seguirán cumpliendo intensamente con esta responsabilidad cívica para que logren y realicen fielmente cumplir así en el mismo objetivo”, recalcó.

Agradeció al programa del Servicio Militar Nacional en vigor, por haber fomentado en ellos responsabilidad y valores, que les permitirán cumplir con sus deberes como ciudadanos mexicanos.

