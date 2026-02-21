Con la entrega mil 210 tinacos, Salomón Jara garantiza acceso al agua potable a familias de Oaxaca de Juárez ante temporada de estiaje (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de febrero. Como parte del programa “Agua para Todas y Todos” y con la finalidad de contribuir de manera directa al abasto del vital líquido en los hogares que más lo necesitan, el Gobernador Salomón Jara Cruz entregó mil 210 tinacos a habitantes de las agencias municipales de San Juan Chapultepec, San Martín Mexicapam de Cárdenas y Montoya, en la capital del estado.

“Este programa lo iniciamos desde que llegó el gobierno para mitigar, apoyar y ayudar a las personas que no tienen posibilidades de tener un tinaco donde puedan guardar, cuidar y almacenar el agua”, subrayó.

Jara Cruz explicó que estos contenedores serán abastecidos de manera gratuita, además de la red pública, por 23 pipas, de las cuales 18 cuentan con una capacidad de 10 mil litros y cinco con 5 mil litros.

Tras el abandono de los gobiernos del pasado, la Primavera Oaxaqueña rehabilita la infraestructura y la red de distribución de agua en la capital del estado.

En su intervención, la titular de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión (Sebienti), Vilma Martínez Cortés destacó que, con este tipo de acciones se fomenta la justicia social, valor fundamental en el gobierno de Salomón Jara.

“Cada tinaco que hoy se entrega, es producto del trabajo coordinado, organización y confianza. Ustedes vecinas y vecinos de estas demarcaciones son el corazón de esta transformación, sin ustedes nada de esto tendría sentido”, recalcó.

Por su parte, el director de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), Neftalí Amigdael López Hernández detalló que este sábado se puso en marcha el programa “Destapa el Drenaje 2026”, cuya meta es realizar la limpieza de 80 mil metros lineales de infraestructura sanitaria en seis municipios de la zona conurbada y ciudad de Oaxaca.

