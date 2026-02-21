Oaxaca de Juárez blinda a sus juventudes contra las adicciones y la violencia digital con acciones preventivas en secundarias (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax., 21 de febrero. Como parte de las acciones de Latidos Vecinales, el Municipio de Oaxaca de Juárez llevó a cabo la jornada “Sin Drogas, Salvas tu Vida”, un programa integral de prevención y atención de adicciones, así como de violencia digital, dirigido a niñas, niños y adolescentes.

La actividad se desarrolló en coordinación con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, con el objetivo de garantizar el Interés Superior de la Niñez y fortalecer la protección de sus derechos.

El programa contempla acciones preventivas basadas en información clara y científica sobre los riesgos del consumo de sustancias, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico y el fortalecimiento de habilidades socioemocionales como la toma de decisiones responsables, la autoestima y el manejo adecuado de emociones .

De manera paralela, se llevó a cabo un módulo de prevención de violencia digital, enfocado en concientizar sobre los riesgos en el uso de redes sociales y plataformas digitales, prevenir conductas como el ciberacoso, la sextorsión y el grooming, así como promover el uso responsable, seguro y ético de la tecnología y la cultura de la denuncia .

En la jornada participaron 250 estudiantes , quienes recibieron orientación y participaron en espacios de diálogo abierto. Asimismo, el programa contempla una segunda etapa dirigida a madres, padres, personas cuidadoras y docentes, con la finalidad de fortalecer entornos familiares y escolares seguros .

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de construir una ciudad más informada y segura, donde la prevención y la corresponsabilidad social contribuyan al desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes en Oaxaca de Juárez.

