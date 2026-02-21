Salvaguarda Prodennao derechos de niñez y adolescencia en Centros de Asistencia Social (13:30 h)

Oaxaca, Oax. 21 de febrero. La titular de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (Prodennao), Yarib Hernández García afirmó que los Centros de Asistencia Social del Sistema Estatal DIF Oaxaca, procuran y salvaguardan la integridad física y emocional de las personas menores de edad que viven, de manera temporal, en estos espacios.

Expuso que estos sitios son seguros para la niñez y adolescencia que no cuentan con cuidados parentales o están en riesgo de perderlos; en consecuencia, rechazó la información que, de manera dolosa, actores políticos han manifestado en sentido contrario.

La funcionaria estatal explicó que estos centros cuentan con instalaciones dignas y funcionales en los cuales se da seguimiento educativo, médico y de trabajo social; los cuales cumplen con criterios internacionales en la materia.

“Hemos recibido visitas de UNICEF que ha reconocido las buenas prácticas que tenemos en la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes”, dijo.

El Gobierno de la Primavera Oaxaqueña garantiza el derecho de esta población vulnerable a vivir en familia, por esa razón, los Centros de Asistencia Social son los de menor población en el país.

Ante los señalamientos infundados y alejados de la verdad, la procuradora exhortó a la población a no dejarse engañar por esta información y estar atenta a la comunicación oficial.

